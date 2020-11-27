Проезд нижегородским пенсионерам будут компенсировать по новой схеме. Фото: Андрей АБРАМОВ

Порядок компенсации проезда пенсионерам в Нижегородской области изменится с 1 января 2021 года. Соответствующий закон в двух чтениях приняли депутаты регионального Заксобрания 26 ноября.

С нового года компенсация будет выплачиваться в размере фактических расходов на пополнение баланса электронных проездных, но не более 500 рублей в месяц. Работать это будет следующим образом. Человек приобретает проездной билет, вносит на него собственные средства, платит за проезд во время поездок на муниципальном общественном транспорте. За пополнение баланса ему компенсируют 250 или 500 рублей.

На компенсацию могут рассчитывать те льготные категории граждан, среднемесячный доход которых ниже 24 662 рублей.

«Еще одно обязательное условие – пенсионер не должен получать какую-либо другую выплату в соответствии с федеральным или областным законодательством», - подчеркнули в Заксобрании Нижегородской области.

При этом закон сохраняет выплату ежеквартальной компенсации за проезд в размере 600 рублей тем пенсионерам, которые оформили ее ранее или оформят до 31 декабря 2020 года.

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