Глеб Никитин рассказал президенту России о мерах поддержки бизнеса в регионе в период пандемии

В ходе рабочей встречи с президентом России губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о мерах поддержки бизнеса, действующих в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, Нижегородская область стала первым регионом в стране, где решили поддержать бизнес и на местном уровне. В частности, за счет средств областного бюджета компании получили компенсацию затрат на выплату зарплат и страховых взносов работников.

- Самое главное - это уровень жизни и рабочие места, - отметил Глеб Никитин. - Из федерального бюджета на эти цели было выделено 15,8 миллиарда рублей. Региональные затраты составили 3 млрд рублей. Таким образом, общие объемы поддержки оказались весьма достойными.

Губернатор напомнил, что уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области на сегодняшний день составляет 3,44%.С сентября уровень безработицы снижается. При этом удалось сохранить рост зарплат. Он прогнозируется несколько выше, чем в целом по стране.