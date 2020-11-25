Качество санобработки подъездов проверили в Ленинском районе

С марта на управляющие компании заречной части города было составлено 60 протоколов за отсутствие дезинфекции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Качество дезинфекции подъездов проверили в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Сотрудники госжилинспекции положительно оценили ход санобработки на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Всего с марта мы составили 60 протоколов на управляющие компании в заречной части Нижнего Новгорода за отсутствие дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, - отметила начальник заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева.

На постоянной основе свыше 2 тысяч подъездов убирают с применением дезинфицирующих средств. При этом особое внимание уделяется обработке панели домофона, дверным ручкам, перилам, выключателям, почтовым ящикам и лифтам, - в общем, всему, чего чаще касаются жители.

- Если нам поступают обращения от жителей, то стараемся реагировать в этот же день и проводить санитарную обработку повторно, – подчеркнул генеральный директор домоуправляющей компании Ленинского района Алексей Базякин.

Отметим, за отсутствие санитарной обработки подъездов предусмотрен административный штраф, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч.

Чтобы сообщить об отсутствии дезинфекционных мероприятий нижегородцам нужно либо обратиться в свою управляющую компанию, либо в ТСЖ.

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