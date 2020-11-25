Флюгеры в форме уток появились в парке «Утиное озеро» в Дзержинске

С инициативой об установке конструкций обратился дзержинец Алексей Гусев на странице в социальной сети Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории парка «Утиное озеро» в Дзержинске установили флюгеры в форме уток. Инициативу об установке конструкций предложил местный житель Алексей Гусев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время в парке смонтированы три флюгера из легкого прочного нержавеющего материала - алюминиевой композитной панели.

- Очень радует, когда поступают конструктивные предложения от горожан по благоустройству общественных территорий, когда мы видим желание быть причастным к преображению городского пространства. Надеюсь, что такой опыт взаимодействия станет примером для горожан, и они будут бережно относиться к благоустроенным территориям, - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Напомним, что в октябре этого года завершилось благоустройства парка «Утиное озеро». На территории парка подрядчиком были оборудованы детские и спортивные площадки, установлен тренажерный комплекс, проведены работы по озеленению.

Кроме того, рабочие установили сцену для проведения массовых мероприятий, арт-объекты («Сердце», «Беседка для молодоженов») и оборудовали специальные wi-fi-зоны. Вокруг «Утиного озера» также появилась тропиночная сеть.

Также в парке появился специально обустроенный вольер, который стал резиденцией для белок.

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