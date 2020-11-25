Дорожные службы Нижнего Новгорода вышли на борьбу с гололедицей

В Нижнем Новгороде, по словам синоптиков, ожидается налипание мокрого снега и гололед. Для предотвращения происшествий и возникновения заторов обстановку на дорогах контролируют дорожные предприятия. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Накануне, 24 ноября, на нижегородских дорогах для противогололедной обработки дорог было использовано 1028 тонн песко-соляной смеси и 137 тонн соли.

- Посыпка улично-дорожной сети противогололедными материалами будет продолжена, отметили в департаменте. - Основные работы планируется проводить в вечернее и утреннее время.

Всего по городу с 24 по 25 ноября на уборку снега вышли 261 единица техники днем и 131 – ночью.

Напомним, что ранее вновь заработал портал «Антиснег». Он позволяет в онлайн-режиме узнавать о местах работы снегоуборочной техники. Кроме того, нижегородцы могут оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории.

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