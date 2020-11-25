В администрации Дзержинска прокомментировали снос ветхого памятника участникам ВОВ

Решение о демонтаже принято ввиду аварийного состояния мемориала. Фото: Дмитрий Левашов

В администрации города Дзержинска прокомментировали снос мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Напомним, памятник уже несколько лет находится в плачевном состоянии и больше похож на груду кирпичей, зарастающую деревьями.

«В 2019 году постамент и лестница, оставшиеся после переноса стелы, посвященной подвигу рабочих завода «Заря» на фронтах Великой Отечественной войны, были признаны аварийными, - рассказали «Комсомолке» в мэрии города химиков. - Сейчас объект представляет собой железобетонную конструкцию с обветшалым и непригодным для пользования лестничным маршем. В рамках приведения в надлежащий вид территории было принято решение о демонтаже постамента и лестницы до конца 2020 года».

Как сообщалось ранее, на снос конструкций планируется потратить 1,7 млн рублей.

Что касается памяти погибших на войне заводчан, то в их честь несколько лет назад около завода «Заря» был установлен новый современный мемориальный комплекс. Монумент включает основную стелу с красной звездой и три дополнительных элемента, где указана информация о ста работниках завода, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также о работниках, награжденных государственными наградами за работу в тылу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!