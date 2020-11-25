Нижегородские волонтеры записали песню для врачей из «красных зон»

Съемки клипа проходили в «красной зоне» одной из нижегородских больниц. Фото: скриншот из видео

В благодарность самоотверженным медикам нижегородцы записали «Гимн врачам». На песню также сняли клип, часть съемок проходила в «красной зоне» одной из нижегородских больниц. Об этом сообщает ОНФ Нижегородской области.

Волонтер проекта #МыВместе Светлана Малова посвятила песню врачам, без устали борющимся с новой коронавирусной инфекцией. Женщина поёт о том, что знает, так как сама продолжительное время была на больничной койке из-за ковида. Тяжело более и её муж.

- Увидев ситуацию изнутри, захотелось поддержать боевой дух медиков. Клип снимали в больницах, в красной зоне. Впечатление неизгладимое... На себе прочувствовала все «прелести» экипировки и поняла, насколько тяжело находиться в этом всю смену. Уставшие и физически, и морально, медики сражаются за каждого больного. Хочу выразить огромную благодарность врачам и пожелать здоровья и сил! А мы поддержим, мы рядом, - делится впечатлениями Светлана.

В это тяжелое время нижегородка призывает всех присоединиться к борьбе медработников за жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!