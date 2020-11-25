В 16 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 52 180 человек, из них 23 621 проживает в Нижнем Новгороде, 28 559 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Самыми зараженными территориями в Нижегородской области на данный момент являются Дзержинск (4 842 человека) и Бор (2 923 человека). Следом идёт Павловский (1 952 человека) и Богородский район (1 276 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Большемурашкинском районе (36 человек) и Бутурлинском районе (41 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 5 745
Ленинский – 3 799
Советский – 3 114
Канавинский – 2 651
Московский – 2 361
Сормовский – 2 347
Нижегородский – 1 808
Приокский – 1 796
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