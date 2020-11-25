Юрий Шалабаев сократил число своих заместителей до 4 человек

Количество заместителей главы Нижнего Новгорода сократили до четырех человек. На заседании ГорДумы депутаты поддержали решение об изменениях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Они будут курировать экономику и информационные технологии; социальную сферу; ЖКХ, дороги и стройку; организационный блок, – пояснил мэр города Юрий Шалабаев.
В частности, из структуры городской администрации убрали должность заместителя главы администрации города – директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.
Кроме того, главам районов Нижнего Новгорода вернули статус заместителей главы администрации города, а некоторые департаменты пришлось преобразовать.
Ранее, летом 2020 года Юрий Шалабаев уже сокращал число своих заместителей с семи до пяти.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!