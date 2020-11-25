Юрий Шалабаев сократил число своих заместителей до 4 человек

Количество заместителей главы Нижнего Новгорода сократили до четырех человек. На заседании ГорДумы депутаты поддержали решение об изменениях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Они будут курировать экономику и информационные технологии; социальную сферу; ЖКХ, дороги и стройку; организационный блок, – пояснил мэр города Юрий Шалабаев.

В частности, из структуры городской администрации убрали должность заместителя главы администрации города – директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.

Кроме того, главам районов Нижнего Новгорода вернули статус заместителей главы администрации города, а некоторые департаменты пришлось преобразовать.

Ранее, летом 2020 года Юрий Шалабаев уже сокращал число своих заместителей с семи до пяти.

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