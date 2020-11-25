Два ветеринарных прививочных кабинета заработали в Нижнем Новгороде

Первую неделю кабинеты в Нижнем Новгороде уже проработали в тестовом режиме. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые государственные ветеринарные прививочные кабинеты заработали в Нижнем Новгороде. Учреждения заработали в Автозаводском и Сормовском районах. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Открытие прививочных кабинетов позволит сделать помощь ветслужб более доступной, так как обычно клиники находятся в отдалении от жилых домов. В такие кабинеты нижегородцы могут обращаться, когда их домашним питомцам необходимы бесплатный ветеринарный осмотр, консультации специалистов, прививки от различных заболеваний и многое другое.

По словам председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Михаила Курюмова, прививочным кабинетам также выделили спецтранспорт, который сможет бесплатно доставить хозяина с питомцем в ветклинику, если случай намного серьёзней обычного.

Первые кабинеты уже отработали в тестовом режиме. В частности, за неделю нескольким животным провели УЗИ и сделали рентген. Кроме того, двум питомцам, после доставленным в клинику, провели экстренные операции. Это спасло животным жизнь.

- Появление таких веткабинетов позволяет владельцам животных обращаться за помощью оперативно, получать услуги от специалистов государственной ветеринарной службы в полном объеме. Врачи кабинетов работают, соблюдая все меры предосторожности, необходимые в условиях режима повышенной готовности, - поделился начальник Госветуправления Нижнего Новгорода Евгений Помазов.

До конца года государственные ветеринарные прививочные кабинеты будут открыты в Кстовском районе, Арзамасе и Дзержинске. В дальнейшем планируется их открыть и в других районах Нижегородской области.

Справка:

Прививочный кабинет Государственной ветеринарной клиники Автозаводского района расположен на ул. Веденяпина, 8, тел.: 8-987-751-57-22, Время работы: пн.-пт. с 11.00 до 19.00.

Прививочный кабинет Государственной ветеринарной клиники Сормовского района расположен на ул. Дмитрия Павлова д.13. Тел.: 8-987-390-80-62. Время работы: пн.-чт. с 10.00 до 19.00, в пятницу – с 10.00 до 18.00.

Контактное лицо – Валентина Медведева, тел. 8-952-461-42-40.

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