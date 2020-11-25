Константин Аргентов избран заместителем председателя Арзамасской городской Думы

Константин Аргентов стал заместителем председателя Городской Думы Арзамаса. Заседание, на котором была избрана его кандидатура, состоялось 25 ноября. Об этом сообщили в администрации Арзамаса.

Отметим, что ранее Константин Аргентов являлся заместителем председателя Думы предыдущего созыва. С 2016 года он является секретарем местного отделения ВПП «Единая Россия» в Арзамасе.

Константин Аргентов родился 20 февраля 1985 года в городе Арзамасе в семье работников Арзамасского приборостроительного завода. Окончил исторический факультет АГПИ им. А.П.Гайдара, в 2008 году окончил Нижегородскую Академию МВД РФ по специальности «юриспруденция», а в этом году получил еще одно образование – диплом Московской финансово-юридической Академии по специальности «государственное и муниципальное управление».

Господин Аргентов работает в Арзамасской Гордуме с 2017 года. Является членом постоянных комиссий по бюджету, финансам и налогам и по земельным отношениям, экологии, градостроительству и муниципальной политике и развитию экономики. В сентябре 2020 года был избран депутатом городской Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу №24. Женат, воспитывает трех дочерей.