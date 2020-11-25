457 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 25 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 457 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 52 180 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 882 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 46 057 жителей Нижегородской области.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,5 миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 448,5 теста на 100 тысяч населения.

Более 800 человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,2 тысяч человек лечатся в больницах, а 60 – в обсерваторах.

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 7559 коек для больных коронавирусом. В частности, свыше 3 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ.

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