Гололед и налипание мокрого снега ожидается в Нижнем Новгороде 25 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гололед и налипание мокрого снега прогнозируют в Нижнем Новгороде и области в течение дня 25 ноября. Предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону.

В связи с неблагоприятной обстановкой на дорогах ожидается рост числа ДТП, а также возникновение заторов. Спасатели также предупреждают нижегородцев, что на скользком тротуаре необходимо передвигаться с особой осторожностью: в такую погоду риск травматизма вырастает в разы. Позаботьтесь о нескользящей обуви и не торопитесь при ходьбе по скользким дорожкам, пожилым людям следует использовать трость.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега возможны различные аварии на объектах ЖКХ, обрывание проводов, падение деревьев или отдельных веток.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели. Ежедневно температура воздуха будет держаться в районе нулевой отметки, уходя в минус лишь по ночам. Ежедневно ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

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