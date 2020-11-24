В четырёх нижегородских больницах ввели карантин по коронавирусу

В четырёх больницах Нижегородской области ввели карантин по коронавирусу. Это число сократилось с прежних шести. Об этом сообщило NewsNN со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородского региона.

По информации от министерства, остаются закрытыми первое и второе мужские отделения Областной психоневрологической больницы № 2, мужское отделение Психоневрологического диспансера в Дзержинске, первично-сосудистое отделение Дзержинского госпиталя ветеранов войн имени А.М. Самарина и реанимационное отделение Лысковской ЦРБ.

Снят карантин с отделения Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера и с Балахнинской ЦРБ.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нижегородской области удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом. А кроме того, ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в перечень городов России с наименьшим риском заражения коронавирусом. А суммарную суточную мощность диагностики заболевания планируют увеличивать до 3000 исследований в сутки.

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