Диагностика коронавируса возрастёт до 3000 исследований в сутки в Нижегородской области

Мощность лабораторий по диагностике коронавируса в Нижегородской области может увеличиться до 3000 исследований в сутки. На сегодня суммарная суточная мощность региональных лабораторий составляет около 14 тысяч исследований. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации Минздрава, ввод в эксплуатацию четырёх новых лабораторий позволит возрасти количеству исследований. Напомним, ранее об этом сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он говорил, что дополнительно к уже действующим 18 лабораториям, проводящим тесты на наличие новой коронавирусной инфекции, скоро начнут работу ещё четыре. На их создание из федерального и регионального бюджетов выделены 67 миллионов, а вместе с тем и средства благотворителей.

Новые диагностические лаборатории откроются в Кстовской, Павловской и Борской ЦРБ. Четвёртая — в нижегородской городской клинической больнице №30. В дальнейшем планируется наращивать мощность в лаборатории НИИ профилактической медицины Приволжского медуниверситета.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нижегородском регионе смогли остановить рост заболеваемости коронавирусом.

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