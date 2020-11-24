Сергей Дмитриев назначен ректором НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Сергей Михайлович Дмитриев избран ректором НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Сегодня, 24 ноября, в Нижегородском государственном техническом университете прошла конференция трудового коллектива по выбору нового ректора. Об этом сообщила пресс-служба НГТУ.

Выборы проходили в формате тайного голосования и абсолютное большинство его участников, а именно 93%, отдало свой голос за кандидатуру профессора и доктора технических наук Сергея Дмитриева. Ректором на пятилетний срок он избран уже не впервые.

Такой убедительный результат говорит о несомненной поддержке коллективом одного из главных университетов Нижегородской области ректора, который возглавляет НГТУ с 2011 года.

Теперь кандидатуру Сергея Дмитриева на должность ректора университета должно утвердить министерство науки и высшего образования РФ.

Стоит отметить, что за более чем столетнюю историю Нижегородским государственным техническим университетом выпущено более 270 тысяч инженеров, научно-технических работников и преподавателей. Более того, свыше 80% руководителей промышленных предприятий Нижегородской области также являются выпускниками политеха.

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