Сергей Шамаев назначен начальником полиции в Кулебаках

Сергея Шамаева назначили начальником МО МВД России Кулебакский. Ранее он был начальником полиции №7 УМВД России по Нижнему Новгороду. Для того, чтобы представить его личному составу, Кулебаки посетил Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

В своей речи генерал-лейтенант Арсентьев обозначил, что Сергей Шамаев — требовательный и грамотный руководитель, способный организовать деятельность коллектива. Приоритетная задача, которая стоит перед ним сейчас — это мотивация личного состава на на достижение высоких результатов.

– Необходимо вернуть доверие граждан, во благо которых, собственно, и работают все сотрудники полиции, – прямо заявил всем собравшимся начальник главка.

Результаты работы каждого подразделения отдела были рассмотрены. После чего им поставили требование повысить качество проведения профилактических мероприятий. А руководители отделов получили критические оценки своих трудов.

Кроме того, генерал-лейтенант Юрий Арсентьев провёл совещание с сотрудниками местной полиции, обсудил вопросы оперативно-служебной деятельности, обозначил проблемы, требующие его личного вмешательства, и провёл личный приём граждан. В результате приёма 13 обращений граждан были проработаны. Стоит отметить, что к Юрию Арсентьеву обращались жители не только с ожидаемыми вопросами, но и с благодарностью в адрес сотрудников, оперативно решивших возникшие проблемы.

Приём граждан новым начальником Кулебакской полиции будет продолжаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!