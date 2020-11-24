Детский сад на 177 мест строится в Ленинском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Новый детский сад на 177 мест строится в Ленинском районе Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Демография". Он будет располагаться на улице Глеба Успенского в центре ЖК "Октава". Об этом сообщила администрация Нижнего Новгорода.

По информации от администрации Ленинского района, на сегодня рабочие уже вырыли котлован под фундамент, следующим шагом будет установка свай.

По проекту детский сад будет высотой в три этажа и рассчитанным на 177 мест — это 8 групп. Согласно подписанному контракту, объект должен быть готов к декабрю следующего года. Подрядной организацией выступает ООО "Мастер".

Помимо прочего, в рамках того же нацпроекта "Демография" в Ленинском районе города планируется строительство другого детского сада. Его хотят возвести на улице Молитовской у дома №6. Это дошкольное учреждение будет вмещать 120 детей — 6 групп. Ленинская администрация сообщила, что подрядчик этой стройки — ООО "Техлайн" — приступит к работе уже до конца 2020. А окончится строительство даже раньше — в сентябре 2021-ого.

— С каждым годом количество детей в Ленинском районе увеличивается, поэтому потребность в строительстве новых современных детских садов большая. По поручению мэра Нижний Новгород Юрия Шалабаева мы контролируем подрядчиков, регулярно выезжая на объекты. Работы идут в соответствие с графиком, — резюмировал глава Ленинского района Александр Кулагин.

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