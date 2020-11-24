На геопортале ГИСОГД стали доступны сведения о нижегородских объектах культурного наследия. ФОТО: https://government-nnov.ru/?id=267504

Пользователи публичного портала государственной информационной системы градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области теперь имеют доступ к сведениям об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода. Такое расширение функций портала осуществили по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Информацией об этом поделилось министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородского региона.

— Работа, которую провели Минград и Институт развития агломерации Нижегородской области, повысила доступность и прозрачность информации об объектах культурного наследия для всех заинтересованных горожан. Кроме того, это позволило раскрыть детальную информацию о существующих градостроительных ограничениях для застройщиков и проектных организаций, — обозначил Глеб Никитин.

— Геопортал работает во всех браузерах, он адаптирован под мобильные устройства и позволяет позиционировать карту по местоположению пользователя, изменять расстояния и площади. Таким образом, любой нижегородец или гость столицы Приволжья может узнать местоположение ближайшего объекта культурного наследия и получить информацию о нём, — подчеркнула министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Чтобы найти информацию об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода на портале, нужно перейти во вкладку "Сведения об объектах культурного наследия".

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