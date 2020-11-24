В нижегородском диагностическом центре усилили меры безопасности из-за коронавируса

В нижегородском диагностическом центре усилили меры противоэпидемической безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас центр, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает вести плановую лабораторную и инструментальную диагностику нижегородцев, - напомнил главный врач диагностического центра Юрий Тарасов. - Для дополнительной защиты персонала и пациентов мы закупили передвижной аппарат для аэрозольной дезинфекции. Благодаря ему, нам удается обеззараживать воздух и поверхности в помещениях площадью до 60 квадратных метров. Один кабинет удается обработать всего за 18 минут.

Кроме того, в диагностическом центре дважды в день проводится дополнительная дезинфекция – между приемами пациентов и по завершении каждой врачебной смены. К слову, в нижегородском диагностическом центре работает одна из региональных лабораторий по тестированию на коронавирус.