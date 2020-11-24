Нижегородский фитнес-клуб закрылся из-за коронавируса

Нижегородский фитнес-клуб "СпортСити" приостановил свою работу. Это связано с ужесточением ограничительным мер по предотвращению распространения коронавируса или даже введением повторной самоизоляции. Об этом администрация спортивного заведения сообщила на своей официальной странице в группе "ВКонтакте".

Сеть клубов "СпортСити" прекратила свою работу с 23 ноября. Как обнадёживает их администрация, работа только приостановлена и возобновится тогда, когда ограничительные меры прекратятся или хотя бы смягчатся. Предварительно они рассчитывают, что это случится к 16 января 2021 года.

– В сложившейся ситуации, из-за распространения на территории РФ COVID-19, расходы на содержание фитнес-клубов, включая аренду и заработную плату, превышают финансовые возможности клубов на текущий период, – обращается к своим посетителям руководство фитнес-клуба "СпортСити". – Все действующие абонементы будут заморожены на период приостановления деятельности с последующей компенсацией в виде пропущенных дней занятий. В течение этого периода телефонная линия будет недоступна. Все обращения в адрес администрации "СпортСити" будут приниматься на электронную почту sportt.sity@gmail.com. Приносим извинения за доставленные неудобства!

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