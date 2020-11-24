В 30 муниципалитетах Нижегородской области не нашли новых случаев коронавируса

В 30 муниципалитетах Нижегородской области за последние сутки не было выявлено новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В настоящее время число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 51 723 человека, - рассказали в ведомстве. – Почти половина из них – 23 437 человек – проживают на территории самого Нижнего Новгорода. Остальные 28 286 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области. Наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в Дзержинске (4 805), на Бору (2 891) и в Павловском районе (1945).

По поручению губернатора Нижегородской области, в муниципалитетах началась мобилизация для борьбы с пандемией. Для этого была усилена работа муниципальных оперативных штабов.

- Для этого необходимо возобновить работу мобильных групп патрулирования, обеспечить их четкое взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором, - поручил Глеб Никитин.