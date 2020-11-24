В середине декабря в центре Нижнего Новгорода введут ограничения движения автомобилей. С 10 декабря по 25 декабря остановка и парковка на улице Алексеевской будет запрещена. Об этом сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

А именно на участке от дома №1 по улице Алексеевской и до её пересечения с улицей Пискунова.

Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что также движение транспорта будет временно перекрыто 24, 26 и 29 ноября на участке проспекта Гагарина. А кроме того, транспортную развязку на улице Циолковская Сормовского района Нижнего Новгорода планируют открыть для движения раньше срока. Это может произойти до конца 2021 года. Сейчас прорабатывается вопрос, какие для этого необходимы средства. Изначально планировалось, что строительство займёт 36 месяцев, потом — 21 месяц. Тогда бы развязка открылась в мае 2022. Но Глеб Никитин отдал поручение завершить всё в максимально сжатые сроки. Его заместитель Сергей Морозов выезжал на объект, где они совместно с подрядчиком обсуждали пути решения задачи.

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