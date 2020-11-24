Известен подрядчик по благоустройству Большой Покровской и Гребного канала

В Нижнем Новгороде определили подрядчика, который займётся благоустройством Большой Покровской и Гребного канала. Им стала московская ООО "Горстрой". Соответствующая информация опубликована на электронной торговой площадке "Фабрикант".

Главную пешеходную улицу Нижнего Новгорода – Большую Покровскую, – а также Гребной канал благоустроят почти за 413 миллионов рублей. Точная сумма составит 412 992 000 рублей. Конкурс по выбору подрядной организации был открыт 24 сентября этого года. Заказчиком выступал нижегородский АНО "ЦЕНТР 800". Единственный участник конкурса и стал победителем – это московская ООО "Горстрой". Но за свою работу запросила чуть меньшую цену в 412 889 000 рублей.

Преображение коснётся таких участков территории, как набережная Гребного канала от съезда с улицы Красная слобода до пересечения с улицей Слобода Подновье, а также Большая Покровская от улицы Октябрьской до пересечения с Малой Покровской.

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