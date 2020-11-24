Дезинфекцию подъездов начали проводить в Автозаводском районе

На обработку одного подъезда уходит 5 литров средства. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дезинфекция и санобработка пройдет в 1823 многоквартирных домах Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По данным мэрии, в этой работе занято более 150 человек. Им предстоит обработать 5,5 тысячи подъездов и более 1700 лифтов. На обработку одного подъезда в девятиэтажке уходит примерно пять литров дезинфицирующего средства.

Управляющие компании и ТСЖ Автозаводского района закупили несколько тысяч респираторов, перчаток, имеют обязательный постоянный запас дезинфицирующих средств объемом почти 800 литров.

«Очень большие площади приходится обрабатывать дезинфицирующими растворами. Мы стараемся выполнять работу быстро, потому что переживаем за здоровье жителей», – рассказала сотрудница управляющей компании «Наш дом» Анна Ганина, которая проводит дезинфекцию подъездов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!