Авиакомпания Nordwind отменяет рейсы из Калининграда в Нижний Новгород

Авиакомпания Nordwind отменяет прямые рейсы из Калининграда в Нижний Новгород с 26 ноября. Об этом сообщается на сайте калининградского аэропорта Храброво.
Отмена самолетов связана с действием зимнего расписания.
Кроме того, Nordwind объявила об отмене прямых рейсов по маршруту Калининград – Челябинск. Они отменены с 26 ноября до 24 декабря 2020 года.
Актуальная информация о рейсах размещается на онлайн-табло на сайте аэропорта. По всем вопросам в связи с отменой рейсов из Калининграда можно обращаться в авиакомпанию Nordwind.
Напомним, в конце октября авиакомпания Nordwind открыла полеты по четырем направлениям из нижегородского аэропорта «Стригино». Теперь самолеты авиакомпании летают из Нижнего Новгорода в Сочи, Уфу, Санкт-Петербург и Калининград.
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