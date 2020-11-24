Авиакомпания Nordwind отменяет рейсы из Калининграда в Нижний Новгород

Авиакомпания Nordwind отменяет прямые рейсы из Калининграда в Нижний Новгород с 26 ноября. Об этом сообщается на сайте калининградского аэропорта Храброво.

Отмена самолетов связана с действием зимнего расписания.

Кроме того, Nordwind объявила об отмене прямых рейсов по маршруту Калининград – Челябинск. Они отменены с 26 ноября до 24 декабря 2020 года.

Актуальная информация о рейсах размещается на онлайн-табло на сайте аэропорта. По всем вопросам в связи с отменой рейсов из Калининграда можно обращаться в авиакомпанию Nordwind.

Напомним, в конце октября авиакомпания Nordwind открыла полеты по четырем направлениям из нижегородского аэропорта «Стригино». Теперь самолеты авиакомпании летают из Нижнего Новгорода в Сочи, Уфу, Санкт-Петербург и Калининград.

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