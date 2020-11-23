Нижегородцев пригласили поучаствовать во Всероссийском семейном флешмобе ко Дню матери

Нижегородцев пригласили принять участие во Всероссийском семейном флешмобе ко Дню матери, который будет проводить международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного». Кроме того, содействует фонду председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Сам праздник отмечается в последнее воскресенье ноября, которое в этом году выпало на 29 число. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на «Фонд апостола Андрея Первозванного».

Желающие поучаствовать могут разместить в любой социальной сети любимую фотографию с мамой, рассказать о ней, поблагодарить за её любовь и заботу. Проводиться флешмоб будет с 24 по 29 ноября. Пост необходимо будет сопроводить такими хештэгами как #счастьематеринства2020 и #фондандреяпервозванного. И конечно, для участие необходимо иметь открытый аккаунт или открыть его на время. В случае, если пост будет размещаться в Instagram — нужно подписаться на страницу @diana.gurtskaya.official, @happymaterinstvo и на страницу партнёра @mr.skovorodkin. Организаторы рекомендуют отметить своих друзей, чтобы как можно больше человек узнали о флешмобе.

В конце случайным образом будут выбраны 12 участников, которые получат ценные призы от Фонда и Дианы Гурцкой. Итоги розыгрыша призов опубликуют на странице Instagram @happymaterinstvo и на страницах Фонда Андрея Первозванного «ВКонтакте», в Facebook и «Одноклассниках».

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