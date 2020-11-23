Первый Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открылся в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, на центры возложена такая задача как подготовка востребованных экономикой Нижегородского региона кадров, используя ресурсы всех нижегородских профессиональных образовательных организаций. А также губернатор добавил, что подобные центры создаются и в других областях государства в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

— Создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых, — утверждает глава Нижегородской области.

В свою очередь, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк отметил, что для современного человека очень важен профессиональный ориентир, как никогда не был раньше. И важен почти на каждом жизненном этапе. Замминистра считает, что ЦОППы будут реагировать на изменения в требованиях к уровню подготовки квалифицированных рабочих кадров с опережением.

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