За неделю нижегородцев оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушение Указа губернатора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение прошедшей недели в Нижегородской области за нарушение режима повышенной готовности выписали штрафов на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент региональной безопасности Нижегородской области.

По информации департамента, 775 протоколов за нарушение Указа губернатора были составлены за неделю. Кроме того, провели 9 305 профилактических бесед.

Рейды по соблюдению Указа губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности» объектами торговли, общепита, в транспорте и других общественных местах и заведениях проводятся специалистами департамента региональной безопасности Нижегородской области, сотрудниками полиции, волонтёрами, представителями местного самоуправления и органов исполнительной власти.

С 16 по 22 ноября этого года ими было организовано 3 304 патрулей.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области 447 жителей заразились коронавирусом. Общее число заражённых уже перешагнуло отметку в 51 тысячу.

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