Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За неделю нижегородцев оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушение Указа губернатора

В процессе проверок провели более 9,3 тысячи профилактических бесед
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий
За неделю нижегородцев оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушение Указа губернатора

За неделю нижегородцев оштрафовали на 1,5 млн рублей за нарушение Указа губернатора

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение прошедшей недели в Нижегородской области за нарушение режима повышенной готовности выписали штрафов на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент региональной безопасности Нижегородской области.

По информации департамента, 775 протоколов за нарушение Указа губернатора были составлены за неделю. Кроме того, провели 9 305 профилактических бесед.

Рейды по соблюдению Указа губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности» объектами торговли, общепита, в транспорте и других общественных местах и заведениях проводятся специалистами департамента региональной безопасности Нижегородской области, сотрудниками полиции, волонтёрами, представителями местного самоуправления и органов исполнительной власти.

С 16 по 22 ноября этого года ими было организовано 3 304 патрулей.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области 447 жителей заразились коронавирусом. Общее число заражённых уже перешагнуло отметку в 51 тысячу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!