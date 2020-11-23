Нижегородский детский сад победил во Всероссийском конкурсе Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Нижегородский детский сад №390 стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2020» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Сад располагается в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент образования.

Сам конкурс имел три этапа. Детский сад №390 стал лучшим на региональном этапе, обойдя 15 других учреждений-участников. На втором этапе за титул боролись уже 106 образовательных учреждений, включая и школы, и детские сады, но в финал вышли только 40 из них. Далее образовательные учреждения презентовали свой опыт реализации модели инклюзивного образования, где нижегородский сад признали лучшим.

– Мы рады, что члены жюри по достоинству оценили модели инклюзивного образования нижегородского детского сада, внедряемые им информационно-коммуникационные технологии и современные научные подходы, – обратил внимание замглавы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Среди всех 212 детей, занимающихся в детском саду №390, 80 имеют различные ограничения возможности здоровья. К примеру, это нарушения речи и зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата или расстройства аутистического спектра. Для них ведётся работа в пяти специальных группах компенсирующей направленности.

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