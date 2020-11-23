На улице Батумской установили 3D-рамку

На улице Батумской в Нижнем Новгороде установили 3D-рамку. Сделано это было в рамках программы «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Этот арт-объект представляет собой конструкцию, к которой можно прислониться и получить отпечаток своей фигуры, - говорится в сообщении. – Он будет видимым с другой стороны. Чтобы жителям было удобнее, данный объект был оборудован перилами.

Напомним, ранее сообщалось, что завершено благоустройство бульвара на проспекте Гагарина на участке от улицы Батумской до администрации Приокского района. В ходе благоустройства там бы установлен памп-трек, урны, информационные стенды и дог-диспенсеры для выгула собак.

Также там частично переложили брусчатку, обновили освещение и проложили тропиночную сеть. Кроме того, там была сделана лестница к трамвайной остановке.