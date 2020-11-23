447 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 23 ноября, 447 жителей Нижегородского региона заразились коронавирусом за последние сутки. В общей сложности, число заболевших по области достигло 51 тысячи человек – сейчас их 51 280.

На сегодня, амбулаторно лечится более 1,7 тысячи человек, то есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие 4,2 тысячи жителей госпитализированы. 35 человек находятся в обсерваторах.

Положительные показатели, к сожалению, держатся сейчас на очень низкой отметке: всего 191 житель региона из тех, у кого прежде был подтверждён COVID-19, окончательно выздоровел за прошедшие сутки. Но за последние три дня, с учётом выходных, выписали 1 023 человека.

Сегодня в больницах Нижегородской области коечный фонд для больных с пневмонией и ОРВИ составляет 7482 койки. Более 3 тысяч из них обеспечено кислородом, а аппаратами ИВЛ – 845. В зависимости от эпидемиологической обстановки коечный фонд перепрофилируется поэтапно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!