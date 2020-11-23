14 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 23 ноября, в Нижегородской области за прошедшие сутки не справились с коронавирусом ещё 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло теперь 1 074 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, Нижний Новгород вошёл в число городов с наименьшим риском заражения коронавирусом. Несмотря на рост заболеваемости, оказалось, что риск подхватить коронавирус в Нижнем Новгороде куда меньше, чем в любом другом городе России. К такому выводу пришли аналитики СберИндекс, подготовившие масштабное исследование «Как экономика России справляется со второй волной пандемии коронавируса».

А кроме того, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, кому положен тест на коронавирус. И подчеркнул, что «сроки проведения тестирования на коронавирус должны укладываться в 48 часов».

Вместе с тем, Глеб Никитин рассказал о перспективах введения самоизоляции.

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