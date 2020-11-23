Воду, отопление и свет частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода

Водоснабжение, отопление и электроэнергию отключили в некоторых домах трех районов Нижнего Новгорода 23 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

Согласно информации, электроснабжение отключат в домах №№8, 8/1, 8/2 на улице Верхне-Печерской Нижегородского района.

В доме №13 по улице Мурашкинской в Канавинском районе сегодня прекращена подача холодной воды, а на улице Василия Иванова,52 в Сормовском районе отключили отопление.

«Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства», - уточнили в Управлении ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ремонт коллектора на улице Зеленодольской, где недавно произошла серьезная авария, выполнен на треть. Переложено более 600 метров коллектора, отводящего сточные воды от трех районов заречной части Нижнего Новгорода - Автозаводского, Ленинского и Канавинского.

Ранее сообщалось, что в период с 16 по 30 ноября в Нижнем Новгороде пройдет тестирование сирен экстренного оповещения населения.

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