В Нижегородской области отремонтировали 28 км дороги Кстово – Дальнее Константиново

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области отремонтировали 28 километров дороги Кстово – Дальнее Константиново. Он протянулся от деревни Новая Владимировка до примыкания к трассе Нижний Новгород-Саратов. В этом году это самый длинный участок, отремонтированный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- О ремонте этого участка просили жители сразу двух районов – Кстовского и Дальнеконстантиновского, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это единственный подъезд к Дальнему Константинову и к ряду других населенных пунктов. Благодаря проделанному ремонту жители более 10 мел и деревень получили подъезд к своим населенным пунктам.

В ходе выполнения контракта подрядчик укрепил щебнем обочины, уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетона на площади 208,5 тыс. кв. м. Также специалистами была нанесена разметка из термопластика со светоотражающими элементами и отремонтировали 4 автобусные остановки, которые находились в аварийном состоянии.