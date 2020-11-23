Полиция проверяет порядок хранения и продажи алкоголя в Кулебаках Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородское ГУ МВД проводит рейды по магазинам, кафе и ресторанам городского округа Кулебаки на предмет продажи спиртных напитков в ночное время. Рейды организовали после поступивших обращений жителей и информации из СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На сегодняшний день сотрудники полиции провели уже 10 рейдов по торговым объектам, на которые поступали жалобы от местных жителей. В одном из проверенных магазинов была выявлена и конфискована алкогольная продукция с признаками контрафактности. Более того, продавец нарушил закон о продаже спиртосодержащей продукции. В результате проверки установили факт хранения и реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов и с возможным нарушением соответствующей маркировки. По итогу изъяты были 569 единиц продукции.

В отношении организации-нарушителя полиция возбудила административное расследование. За всё время проведения рейдов пресекли уже 10 фактов нарушения установленного порядка продажи алкоголя в магазинах и общепите.

В дальнейшем будут выясняться обстоятельства всех допущенных нарушений и будут привлекаться к ответственности виновные.

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