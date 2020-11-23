Два 18-этажных дома построят в центре Сормова

Жилой комплекс «Дома на Культуре» построят в центре Сормова. Фото: "Столица "Нижний"

Жилой комплекс «Дома на Культуре» построят в центре Сормова к 2023 году. Он появится на пересечении улиц Коперника и Культуры и будет представлять собой два 18-этажных жилых дома.

Как сообщили в компании «Столица Нижний», это первый подобный проект девелопера в Сормовском районе. Дома будут иметь собственную котельную, на территории жилого комплекса появятся зеленые зоны отдыха с деревьями и цветами, а также детские площадки для ребят разных возрастов.

Также здесь будет создан паркинг для автомобилей, на крыше которого расположится спортивная площадка для игровых видов спорта. В домах будет создан индивидуальный дизайн холлов с витражным остеклением и светодиодным освещением, а входы в подъезд будут без ступенек.

Ввод первого дома в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

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