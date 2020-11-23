Глеб Никитин дал разъяснения по работе баз отдыха на новогодние праздники. Фото: EAST NEWS

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил порядок работы домов отдыха на предстоящие новогодние праздники. Глава региона дал уточнения, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Загородные базы отдыха вовсю рекламируют и корпоративы, и новогодние заезды. Им можно это все проводить?» - спросила одна из подписчиц.

«Корпоративы нельзя – это нарушение требований указа. Заезжать на новогодние праздники можно», - прокомментировал губернатор.

Вместе с тем Глеб Никитин уточнил, что юбилеи, например, проводить в кафе можно, но с соблюдением требуемых норм: не более четырех человек за столиком.

«Никаких массовых мероприятий, вечеринок в кафе проходить не может», - уточнил глава региона.

Напомним, в Нижегородской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается очень тяжелой. С начала пандемии в регионе скончалось более тысячи человек, сейчас ежедневно регистрируется свыше 400 заболевших в сутки.

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