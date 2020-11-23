В 25 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

В 25 районах Нижегородской области не обнаружили новых заражений коронавирусом за последние сутки. На настоящий момент 44 285 жителей региона, у кого прежде был подтверждён диагноз COVID-19, полностью излечились.

– По последним данным на 23 ноября, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области насчитывает 51 280 человек. Из которых 23 238 проживают в областном центре, а оставшиеся 28 042 – в районах и городских округах Нижегородской области, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 4 793 жителей Дзержинска, у 2 805 – в г. о. Бор, у 1 945 – в Павловском районе, у 1 264 – в Богородском, у 1 188 – в Городецком, у 998 – в Балахнинском, у 987 – в Кулебакском, у 965 – в Кстовском, у 780 – в Володарском, у 713 – в г. о. Семёновский, у 688 – в Лысковском, 681 – в Шатковском, у 672 – в Арзамасе, 663 – в Выксунском, у 618 человек – в Шахунском.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

А также напомним, что Нижний Новгород попал в число городов с наименьшим риском заражения коронавирусом.

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