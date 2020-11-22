Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области

С 24 ноября по 10 декабря 2020 года сразу в нескольких районах Нижегородской области пройдут online-ярмарки вакансий рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты помогут с выбором жителям Володарского и Уренского районов, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Чкаловска.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы. В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

Отметим, что для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.

Кроме того, 24 ноября в Центре занятости населения Богородского района будет организована городская ярмарка вакансий для женщин.

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