Пособия на детей от 3 до 7 лет оформили свыше 102 тысяч нижегородских семей

По состоянию на 20 ноября 2020 года, в регионе принято порядка 102 тысяч заявлений на выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

При этом более 47 тысяч семей уже получают выплаты, еще свыше 49 тысячам семей выплата назначена, но ещё не выплачена.

Отметим, что всем, кто обратится в течение 2020 года - до 31 декабря включительно - выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее исполнения ребенку 3-х лет.

Подать заявку на получение пособий могут малоимущие семьи, чьи доходы не превышают прожиточный минимум за второй квартал предшествующего года (в Нижегородской области – 10 456 рублей).

- Все необходимые сведения органы социальной защиты запрашивают самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, - сообщили в министерстве. - В случае отказа, например, в связи с превышением дохода, граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.

Напомним, финансовая поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Демография».

Подать заявление можно в управление соцзащиты по месту жительства, а также с помощью Единого портала госуслуг. Кроме того, заявления принимают многофункциональные центры. Подробная информация – здесь.

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