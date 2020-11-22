Нижегородцы могут присоединиться к проекту #ЩедрыйВторник

Мероприятие пройдёт 1 декабря. Фото: Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»

Нижегородцев приглашают принять участие в международном благотворительном движении #ЩедрыйВторник. В этом году мероприятие состоится 1 декабря. Об этом сообщает благотворительный фонд развития филантропии «КАФ».

Цель проведения в благотворительном движении – это привлечь как можно большее количество человек к совершению добрых дел. Так, #ЩедрыйВторник можно поддержать волонтерской деятельностью, онлайн-концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях.

- #ЩедрыйВторник — это движение, в котором каждый участник волен сам придумывать и воплощать в жизнь свои проекты по вовлечению людей в благотворительность, где принято делиться наработками и решениями, а распространение идей происходит горизонтально и неформально, - подчеркнула директор благотворительного фонда «КАФ», координатора инициативы в России Мария Черток.

Она также отметила, что движение получает развитие и огласку с помощью соцсетей, где людям проще поделиться идеями благотворительности и объединиться для их реализации.

Россия впервые присоединилась к этому движению четыре года назад, с тех пор в стране было организовано свыше 3 тысяч благотворительных событий.

Напомним, что благотворительный день #ЩедрыйВторник проходит по всему миру с 2012 года. В движении принимают участие все: не только простые граждане, но и известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.

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