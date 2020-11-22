Издана уникальная книга о Нижегородском художественном музее

Издание книги приурочено к 125-летию со дня открытия Нижегородского государственного художественного музея Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Редкий альбом о Нижегородском государственном художественном музее вышел в свет к значительной дате. Издание приурочено к 125-летию со дня открытия музея. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Альбом будет содержать в себе иллюстрации картин, графические листы, а также изображения других экспонатов, которые будут сопровождать историями создания. В настоящее время это издание является наиболее полным альбом о Нижегородском государственном художественном музее.

Напомним, что Нижегородский государственный художественный музей один из самых старейших региональных музеев России. Собрание музея насчитывает свыше 12 тысяч произведений. Среди них как коллекции русского, так и западноевропейского и восточного искусства. Важно и то, что в музее также хранятся произведения, имеющие национальное и мировое значение.

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