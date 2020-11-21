Нижегородцам расскажут о профобучении для тех, кому назначена страховая пенсия по старости

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, все центры занятости населения проведут прямую телефонную линию «Ориентир» 26 ноября 2020 года с 10:00 до 12:00.

Основной темой обсуждений станет вопрос возможности профессионального обучения незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости. Отвечать на вопросы нижегородцев будут сотрудники управления и специалисты центров занятости населения Нижегородской области.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, доб. 343.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, что ранее в октябре этого года управление по труду и занятости рассказывало нижегородцам о планировании профессиональной карьеры, а также об услугах по профессиональной ориентации учащихся старших классов, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

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