Жильцов дома на проспекте Гагарина эвакуировали из-за задымления

В Нижнем Новгороде эвакуируют жильцов одного из домов ЖК «Гагаринские высоты». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Днём, 21 ноября, в ведомство поступило сообщение о задымлении электросчетчика в подъезде многоэтажного дома 101 (корпус 2) на проспекте Гагарина. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проводят проверку здания.
В настоящее время стало известно, что в здании произошло короткое замыкание без последующего возгарания.
- Люди эвакуировались самостоятельно, ещё до прибытия пожарных, - отмечают в ведомстве. - Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТЦ «Республика». Причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете.
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