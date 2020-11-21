Жильцов дома на проспекте Гагарина эвакуировали из-за задымления

В Нижнем Новгороде эвакуируют жильцов одного из домов ЖК «Гагаринские высоты». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Днём, 21 ноября, в ведомство поступило сообщение о задымлении электросчетчика в подъезде многоэтажного дома 101 (корпус 2) на проспекте Гагарина. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проводят проверку здания.

В настоящее время стало известно, что в здании произошло короткое замыкание без последующего возгарания.

- Люди эвакуировались самостоятельно, ещё до прибытия пожарных, - отмечают в ведомстве. - Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТЦ «Республика». Причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете.

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