451 новый больной коронавирусом выявлен в Нижегородской области

По данным на 21 ноября 2020 года, за последние сутки в регионе было выявлено 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 50 385 человек. Об этом сообщается на ресурсе стопкоронавирус.рф.
Отметим, что число выздоровевших тоже растёт, за последние сутки, выписано 859 нижегородцев. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 43 823 человек.
К сожалению, число умерших выросло до 1 047 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще четырнадцать нижегородцев.
Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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