Зал художественной гимнастики в Заволжье достроят к концу года

Глеб Никитин поручил усилить контроль за строительством зала художественной гимнастики в Заволжье Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Зал художественной гимнастики в Заволжье должны достроить к концу этого года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить контроль за ходом работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Темпы строительства объекта высокие, но все же необходимо усилить контроль за качеством работ подрядных организаций. Скорость выполнения обязательств не должна навредить итоговому результату, - поделился глава региона.

В минувшую пятницу состоялась выездная проверка на объект, в ней приняли участие глава Городецкого района Александр Мудров и директор ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» Александр Чаусовский.

Как отметил глава Городецкого района, сейчас строительно-монтажными работами занимаются 110 человек. В настоящее время подрядной организацией закрыт тепловой контур первого этажа здания, проведено отопление, установлены стеклопакеты. Сейчас ведутся работы по отделке и утеплению стен и полов внутри здания.

- Будем внимательно следить за тем, чтобы сроки выполнения работ соблюдались. Городу нужен новый спортивный объект, где будут воспитываться новые чемпионы, - подчеркнул Александр Мудров.

Отметим, для того чтобы создать комфортный зал для занятий спортом, подрядчик также учитывает предложения и просьбы представителей организации, которая в будущем будет эксплуатировать зал.

Напомним, что объект будет представлять собой универсальный спортивный зал, профилированный для занятий художественной гимнастикой. Высота потолка будет составлять 14 метров. На первом этаже здания будут расположены универсальный спортивный зал с телескопическими раздвижными трибунами на 150 зрителей, тренерская, дикторская с возможностью обеспечения музыкального сопровождения, медицинский блок, буфет, служебные и технические помещения.

Кроме того, на втором этаже создадут зал для хореографии, тренажерный зал, раздевалки, инструкторскую, дикторскую, судейскую комнату, методический кабинет и служебные помещения.

На финансирование строительно-монтажных работ в 2020 году предусмотрена сумма в размере более 255 миллионов рублей.

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