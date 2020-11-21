Нижегородская телебашня засеяет праздничной подсветкой в честь Всемирного дня телевидения

21 ноября 2020 года на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена к Всемирному дню телевидения. Об этом сообщает нижегородский филиал ФГУП «РТРС».

- На световом панно телебашни появятся легендарная настроечная таблица, световой салют, названия 20 цифровых и 6 аналоговых телеканалов, - поделился директор филиала Михаил Небольсин. – А также будет транслироваться текстовое поздравление, адресованное телезрителям и всем телеканалам, сигнал которых уходит в эфир с нижегородской телебашни.

Также в знаковый день для телевизионной отросли Михаил Небольсин рассказал несколько интересных фактов о Нижегородском телевещании.

- Несмотря на то, что сегодня мы уже не представляем свою жизнь без телевидения, появилось оно сравнительно недавно. К примеру, в город Горький регулярное телевещание пришло в 1957 году, со строительством мощного типового телецентра. При этом в эфир выдавалась всего одна программа местного, Горьковского телевидения, – вспоминает Михаил Небольсин.

Также он упомянул, что 7 ноября в 1957 году горьковские инженеры провели уникальный опытный прием сигнала из Москвы. Передача сигнала проходила с помощью самолета-ретранслятора «Ли-2», нижегородцам транслировали ноябрьскую демонстрацию на Красной площади.

- Самолет летал по определенному маршруту в районе Владимира, принимал московский сигнал, а затем передавал его в Горький, - сообщили в ведомстве. - Хотя опыт и был успешным, на постоянной основе такая схема работать не могла: сигнал слишком зависел от состояния атмосферы и маневров самолета.

Смотреть программы из Москвы на постоянной основе стало возможно только в 1962 году, когда заработали магистральные радиорелейные линии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!