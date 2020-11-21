В Нижегородской области подешевели куриное мясо, рис, морковь и картофель

Снизились цены и на свежемороженую рыбу, пшено и гречневую крупу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели куриное мясо, рис, картофель и морковь. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
- По данным службы статистики, за период с 9 по 16 ноября в Нижегородской области средняя цена на куриное мясо снизилась на 1,4%, на рис – на 1,5%, на морковь – на 1%, на картофель – на 0,8%, - говорится в сообщении. – Так, теперь килограмм куриного мяса стоит 126,9 рубля, рис - 74,88 рубля, морковь - 23,86 рублей, а картофель - 23,15 рубля.
Кроме того, в регионе снизились цены на белокочанную капусту, неразделанную свежемороженую рыбу, пшено и гречневую крупу.
- Необоснованное завышение цен недопустимо, - ранее подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он также отметил, что необходимо усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.
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