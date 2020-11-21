Губернатор поздравил с Днем сотрудников налоговых органов

Уважаемые ветераны и сотрудники налоговой службы, поздравляю вас с юбилеем ведомства!

30 лет назад наша страна вступила в новый период своего развития. За это время менялась сама суть государства, стремительно возникали новые институты, формировались незнакомые ранее задачи. Налоговые органы сразу же стали одним из ключевых элементов системы управления. Их деятельность охватывает практически все сферы жизнедеятельности. От грамотного подхода к налоговому администрированию зависит стабильная деятельность организаций, а от объема взимаемых налогов – выполнение социальных обязательств государства. Новые дороги и детские сады, выплата различных пособий, благоустройство наших городов и поселков, проекты развития – все это реализуется за счет налоговых поступлений в бюджет.

За прошедшие десятилетия налоговая служба России прошла огромный путь, став одной из самых современных и технологичных в мире. Внедрение цифровых сервисов позволяет любому гражданину или руководителю компании максимально эффективно контролировать ситуацию с выплатой налогов и оперативно получать обратную связь. В основе всех изменений в ведомстве лежат принципы открытости и удобства для налогоплательщиков. Результат этой работы - заслуга каждого участника вашей команды!

В этот юбилейный год мне хотелось бы поблагодарить коллектив управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. Не раз убеждался, что здесь работают настоящие профессионалы своего дела, умеющие решать самые сложные задачи федерального масштаба.

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все намеченные планы!

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